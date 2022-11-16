﻿PKK'dan ABD'ye imdat çığlığı

Taksim'de, baba-kızın, anne-kızın, karı-kocanın şehit düştüğü saldırı içimizi dağladı.

Siyasî netice almak isteyen hareketlerde, halka yönelik saldırıların ters tepeceğini hesap edemeyecek kadar gözleri dünmüş adamların.

Taksim saldırısından sonra PKK'nın yaptığı açıklamaya bakın:

"Bu olayla ilişkimizin olmadığı, doğrudan sivilleri hedeflemeyeceğimizi ve sivilleri hedefleyen eylemleri kabul etmediğimizi halkımız ve demokratik kamuoyu yakından bilmektedir... Bu açıdan Türkiye zemininde sivil insanları herhangi bir biçimde hedeflememiz söz konusu olamaz... Karanlık planın devreye sokulmak istendiği görülmektedir... Bu olayda kullanılan öğelerin Kürt veya Suriyeli olduğu iddia edilse de, bunun sonucu değiştirmeyeceği açık ortadadır... Bunun karanlık bir planın başlangıcına işaret ettiği anlaşılmaktadır."

PKK'nın 1980'li, 1990'lı yıllara gitmeden, halka saldırılarının birkaçını sıralayacağım:

22 Mayıs 2007: Ankara'da Anafartalar çarşısına bombalı intihar saldırısında 6 şehit, 100'den fazla yaralı.

27 Temmuz 2008: İstanbul Güngören'de çöp tenekesine yerleştirdiği bombanın patlamasından 10 dakika sonra 50 metre ileride bir başka çöp tenekesinde bir bomba daha patlatıldı. Cadde trafiğe kapalıydı ve akşam saatlerinde kesif bir kalabalık vardı. 4'ü çocuk 17 kişi hayatını kaybetti, 154 kişi yaralandı.

31 Ekim 2010: İstanbul Taksim Meydanı'nda çevik kuvvet noktasına düzenlenen canlı bomba saldırısında, 15'i polis, 17'si sivil 32 kişi yaralandı.

20 Eylül 2011: Kızılay Kumrular Caddesi'ndeki patlamada üç kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

17 Şubat 2016: Ankara'daki Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da, askerî servis araçlarının geçişi sırasında bomba yüklü araç patlatıldı, 29 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı.

13 Mart 2016: Ankara'da Kızılay Meydanı'ndaki Güvenpark otobüs duraklarına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 36 kişi hayatını yitirdi, 19'u ağır 125 kişi ise yaralandı. Ölenler arasında altı aylık hamile bir kadın da vardı.

12 Mayıs 2016: Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında bomba yüklü aracı havaya uçurdular. 16 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Daha öncesinde kundaktaki çocukları bile katlettiler. Eski PKK'lılarla yaptığım röportajlar kan dondurucu.

PKK, Batı'ya, özellikle hâmileri ABD'ye mesaj gönderiyor. Ankara'yı kastederek: "Karanlık planın devreye sokulmak istendiği görülmektedir." dedikten sonra, "Bunun karanlık bir planın başlangıcına işaret ettiği anlaşılmaktadır." cümlesiyle aman üzerimize gelecekler, yetişin çığlığı atıyorlar.

PKK, sınırımıza mücâvir olamaz. Mutlaka temizlenmelidir. "Rojava" dedikleri bölge tamamen Türkiye'nin kontrolüne geçmelidir. Hükûmet edenlerin "Osmanlı" sözü geçince heyecan dalgası bütün damarlarına yayılıyorsa, Osmanlı'nın sahası "Rojava"yı teröristlerden temizlemeli, oradaki halkı PKK'lıların zulmünden kurtarmalıdır.

Daha öncesi yapılması gereken bir şey var: HDP'nin siyasî hayattan silinmesi gerekir. Kim etnisite hesabıyla parti kurarsa, hiçbir surette siyasî hayatımızda yer tutmamalıdır.

Asabî ve ideolojik bağlılık hissedenler HDP'ye oy vermiş olabilirler. Bu oylar, eğer halka gerçekler anlatılırsa, Türkiye'nin bütünlüğünde samimî olan partilere geçebilir.

Ne yazık ki, siyasîlerimiz HDP'ye oy verdiği düşünülen halkı değil, doğrudan HDP yönetimini muhatap alıyorlar. İnsanlarımız ister istemez endişeleniyorlar.

Yeni bir yol çizilmeli.