MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2024 Ekim'inde TBMM'de yaptığı çıkış ile başlayan ve "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecinde, terör örgütü PKK, 26 Ekim'de silahlı güçlerini Türkiye'den çektiğini açıklamıştı.

'ÇATIŞMA RİSKİ' OLAN BÖLGEDEN ÇEKİLDİ

Örgütün bugün yaptığı açıklamada ise Türkiye'nin Şırnak sınırında bulunan "çatışma riski oluşturan güçler" farklı sahalara çekildiği belirtildi.

PKK gelişmeyi "Bu yeni adımımızın, Kürt sorununun çözümüne ve Türkiye’nin barışı ile demokratikleşmesine hizmet edeceği inancındayız" şeklinde ifade etti.

Çekilme kararına ilişkin örgütün yaptığı açıklama şöyle:

16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır.