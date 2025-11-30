MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan gelsin Meclis’te konuşsun. PKK’nın lağvedildiğini haykırsın’ sözlerinin ardından başlayan süreç, PKK’nın ‘sözde’ silah bıraktığını açıklamasıyla ve TBMM’de partilerden bir komisyon kurulup, İmralı’da terörist Öcalan’ın ziyaret edilmediyse devam etti.

‘ÖCALAN BIRAKILANA KADAR BAŞKA ADIM ATMAYACAĞIZ’

‘Barış süreci’ olarak adlandırılan süreç devam ederken, PKK'nın üst düzey isimlerinden olan terörist Amed Malazgirt, vatan hainliğinden hüküm giymiş Abdullah Öcalan serbest kalana kadar başka bir adım atmayacaklarını duyurdu.

PKK’ya yakın bir kaynağa konuşan terörist Malazgirt, ‘Önder Apo'nun başlattığı tüm adımlar hayata geçirildi... Bundan sonra (bizim tarafımızdan) atılacak başka bir adım olmayacak’ sözlerini sarf etti.

Malazgirt, terör örgütünün üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini iddia ederek adım atma sırasının devlette olduğunu söyledi.

Malazgirt, ‘Önder Apo, PKK’nin kongresini toplamasını istedi; PKK bunu yaptı ve kendisini feshetti. Zap bölgesindeki savaş 5 yıl boyunca sürdü, devlet gerillaları tasfiye etmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Önderlik, ‘çatışma hatlarından çekilin’ dedi, biz de çekildik. Silahlarımızı teslim etmedik ve bunu sembolik olarak yaktık. Türk devleti Kürt-Türk kardeşliğini gerçekten savunuyorsa, atılması gereken ilk adım Önder Apo’nun özgürlüğüdür’ dedi.