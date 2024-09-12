PKK/KCK üyesi Kocaeli'de yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
PKK/KCK üyesi Kocaeli'de yakalandı

7 yıl hapisle aranan PKK/KCK üyesi, Kocaeli'de yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, PKK/KCK terör örgütünün üye olma suçundan aranan ve yaklaşık 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan RK isimli bir kişi, emniyet güçlerinin terör örgütü operasyonuyla ele geçirildi.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerine katılma kişilerin ayrılma ve deşifresine yönelik adımlar atılmıştır. Bu çalıştırılırken, terörle mücadelede üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Cezaya çarptırılan RK'nın Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine Kocaeli TEM Şube ekiplerine gerekli bilgiler aktarıldı ve şüphelinin yakalandığı belirtildi.

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