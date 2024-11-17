PKK’nın Avrupa yapılamasına darbe

Düzenleme: Kaynak: İHA
PKK’nın Avrupa yapılamasına darbe

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyonda PKK/KCK terör örgütünün Avrupa yapılanmasına büyük darbe vuruldu.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyonla, PKK/KCK terör örgütünün Portekiz yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Serdar Tunagür yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yapılan istihbari çalışmalar sonucu Serdar Tunagör'ün, Portekiz'de PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edildi. Geçmiş dönemde PKK/KCK adına kırsal alanda ve Mahmur kampında faaliyet yürüten Tunagür, istihbarat birimlerinin uzun süredir takibi altındaydı. İstanbul'da bulunduğu tespit edilen PKK/KCK'lı Serdar Tunagür, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Tunagür, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK/KCK'nın Portekiz yapılanmasında faaliyet gösteren terörist yakalandı

PKK/KCK'nın Portekiz yapılanmasında faaliyet gösteren terörist yakalandı

PKK/KCK'nın Portekiz yapılanmasında faaliyet gösteren terörist yakalandı

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