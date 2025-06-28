PKK'lı bebek katili teröristlerin, silah bırakma görüntüleri yayınlanacak iddiası

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 veya 9 Temmuz’da DEM Parti ile görüşmesi bekleniyor. Buluşmadan sonra terör örgütü PKK’lı teröristlerin silah bırakma görüntülerinin kamuoyuyla paylaşılacağı iddia edildi.

DEM İLE ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ OLACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Öcalan’ı Meclis’e davet edip, ‘Örgütü fesih ettiğini açıklasın’ çağrısı sonrası terör örgütü PKK’nın fesih kararı ile süreç devam ediyor. Silah bırakma aşamasına ise daha geçilmedi. Sürecin en dikkat çeken adımı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti’nin İmralı Heyeti arasında gerçekleşecek görüşme olacağı aktarılıyor.

TERÖRİSTLERİN SİLAH BIRAKMA GÖRÜNTÜSÜ YAYINLANACAK

Serbestiyet’te yer alan Hilal Köylü'nün habere göre; DEM Parti heyeti Erdoğan’la 8 veya 9 Temmuz’da bir araya gelecek. Görüşmenin yeri ve saati Cumhurbaşkanı’nın yurt dışı programına göre belirlenecek. DEM kaynakları görüşmenin ardından kamuoyuna ‘silah bırakma görüntüleri’nin de servis edileceğini aktardı.

YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ

DEM kaynakları, mevcut infaz düzenlemesinin kapsam dışı bıraktığı terör suçları için Meclis'te yeni bir yasal çerçeve üzerinde çalışıldığını aktarıyor. Yeni infaz düzenlemesiyle birlikte, PKK’nın silah bırakma süreci tamamlandığında örgüt üyelerinin nasıl bir hukuki zemine oturtulacağı netleşecek.