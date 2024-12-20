PKK'lı teröristler Alman devlet televizyonunu bastı. Polis müdahale etti

Düzenleme: Kaynak: Artı 49

Almanya'nın başkenti Berlin'de, terör örgütü PKK'ya bağlı 12 terörist, Alman Devlet Televizyonu ZDF'nin binasına girerek eylem gerçekleştirdi. Teröristler, bina içerisinde pankart açarak Rojava'daki duruma dikkat çekti. Polis müdahale etti.

Artı 49'un haberine göre, Almanya'nın başkenti Berlin'de, terör örgütü PKK'ya bağlı 12 terörist, Alman devlet televizyonu ZDF'nin binasına girerek eylem gerçekleştirdi. Teröristler, bina içerisinde pankart açarak Rojava'daki duruma dikkat çekti. Eylemciler, ZDF'nin Rojava'daki durumu kamuoyuna daha fazla taşımasını ve bu konuyla ilgili tartışmalar yapmasını talep etti.

Polis, olayı doğrulayarak, teröristlerin binaya giriş yaptığını ve pankart açtığını belirtti. Pankart açan PKK'lı teröristler, binadan çıkmayı reddedince, güvenlik güçleri alarma geçti. Polis ekipleri, binaya giren herkesin kimlik bilgilerini alarak, eyleme katılanları binadan çıkardı. Bu olay, Almanya'da PKK'nın medya organlarına yönelik ilk müdahalesi değil. Daha önce de benzer şekilde, terör örgütü yandaşları çeşitli medya kuruluşlarını hedef almıştı.

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Geçtiğimiz günlerde ise, Frankfurt'ta eski Türk Başkonsolosluğu binasını işgal eden PKK sempatizanları, "İşgale karşı işgal" sloganıyla Türkiye'nin Rojava'ya müdahalesini protesto etmişti. Bu eylemler, PKK'nın Avrupa'daki faaliyetlerinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Alman makamları, PKK'nın bu tür eylemlerine karşı uzun süredir tedbirler alıyor ve örgüt üyelerine yönelik operasyonlar düzenliyor. Ancak, PKK'lıların Almanya'da yürüttüğü propaganda faaliyetleri ve eylemleri, zaman zaman gündeme geliyor.

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Alman yetkililer, PKK'nın terör örgütü olarak tanımlanmasına rağmen, örgütün yandaşlarının özellikle Berlin ve diğer büyük şehirlerdeki faaliyetlerini gözlem altında tutuyor. Bu son olay, hem Türkiye-Almanya ilişkileri hem de Almanya'nın iç güvenliği açısından önemli bir konu olarak gündeme geldi. ZDF yönetimi, eylem sonrası yaptığı açıklamada, güvenlik önlemlerinin artırılacağını ve bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

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Bu tür eylemler, Avrupa'daki PKK ve bağlı grupların, kamuoyunu ve medyayı manipüle etme çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Alman hükümeti, terör örgütlerine karşı mücadele politikalarını gözden geçirerek, özellikle medyaya yönelik bu tür saldırılara karşı daha sert önlemler alma konusunda kararlı görünüyor.

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