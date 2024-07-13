PKK’lı teröristler kiliselerin ve camilerin yakınına patlayıcı saklamış

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya karşı operasyonlarda ortaya çıkan son bilgileri paylaştı. Bakanlık, PKK’lı teröristlerin Metina ve Gapnerk Dağı arasında kalan köylerde cami ve kilise gibi ibadethanelerin yakınlarına mühimmat ve patlayıcı sakladığını açıkladı.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada PKK’lı teröristlerin insanlık dışı hareket etmeye devam ettiğinin altı çizildi.

Bakanlık, operasyonlarda teröristlerin mühimmat depolarının havaya uçurulduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

“Türk Silahlı Kuvvetleri'nin icra ettiği başarılı operasyonlar karşısında tutunamayacağını anlayan bölücü terör örgütü, Metina ve Gapnerk Dağı arasında kalan bölgede bulunan köylerdeki mabetlerin yakınında mühimmat depoları oluşturdu. Daha önceden Dergele köyündeki caminin her iki tarafında mühimmat depoları tespit edilmiş ve terör örgütü bu depoları havaya uçurmuştu. Şimdi ise Miska köyündeki kilise çevresinde, bu tür mühimmat depoları tespit edildi.”

Bakanlık, durumun yerel yönetim ve peşmergeye haber verildiğini sözlerine ekledi.