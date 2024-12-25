PKK'lı teröristleri tedavi ettiği iddia edilen 3 doktora gözaltı

Düzenleme: Kaynak: DHA
PKK'lı teröristleri tedavi ettiği iddia edilen 3 doktora gözaltı

Bitlis ve İstanbul'da PKK'lı teröristleri tedavi ettikleri ileri sürülen 3 doktor, operasyonla yakalandı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK ile bağlantılı olan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Bitlis merkezli İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, yurt dışında terör örgütü ile anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları tespit edilen ve PKK/KCK'lı teröristleri tedavi ettikleri ileri sürülen 3 doktor, yakalandı.

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Şüphelilerin polisteki sorguları sürerken, doktorların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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