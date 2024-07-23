PKK'lıları çakarlı araçla kaçırmışlar! MHP'li vekilin Meclis kartı çıktı

MHP İstanbul İl Yönetimi’nde bulunan Güven Adıgüzel’in oğlunun adının karıştığı PKK’lılarla göçmen kaçırma operasyonunu gündeme getiren gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü yazısında dikkat çeken detaylara yer verdi.

Kaçakçılığa ilişkin ses kayıtları ve ifade tutanaklarına ulaştığını kaydeden Saymaz, Adıgüzeller’in bu işi çakarlı araçlar ve polis kimlikleri kullanarak yaptığını gündeme getirdi.

ARAÇTA ‘ÇAKAR’ ÇIKTI

Saymaz’ın yazısında şu ifadeler yer aldı:

“Tekneye bindirilen kaçaklardan Osman Tosun, bu bilgiyi doğruluyor. Tosun’un 22 suç kaydı var. Cezaevinde yatmamak için, Telegram’da tanıştığı bir yabancı numarayla bağlantı kurduğunu iddia ederek, şöyle diyor:

‘Bağlantı kurduğum kişi 28 Mayıs 2024’te Gürpınar’da yolda beklememi ve çakarlı bir Mercedes aracın beni alacağını söyledi. Aracı kullanan, Adıgüzel’di.’ Bu, Adıgüzel’in ‘Kiraladım’ dediği, 34 DHG 443 plakalı araç.

POLİS KİMLİĞİNİ KABUL EDİYOR

Yakalanan bir diğer kaçak, Zeynel Sarıtoprak.Uyuşturucudan beş kaydı var. Kaçak yollarla Fransa’ya gidip yeni hayat kurmak istiyormuş. Sarıtoprak, verilen konuma geldiğinde, Mercedes’e bindirildiğini, araçta ‘Reis’ denilen bir kişinin olduğunu belirterek, ‘Bu kişi kendimizi güvende hissetmemiz için polis kimliği gösterdi’ diye konuşuyor. Kastettiği kişi, Adıgüzel. Adıgüzel, polis kimliğimi kabul ediyor. ‘Üzerimden çıkan kimlik Polis Derneği üyeliğine dair kimliktir’ diyor.”

MHP’Lİ ADIGÜZEL VE OĞLUNUN KONUŞMASI

İsmail Saymaz’ın yazısına göre MHP’li Adıgüzel ve Türkiye’de karıştığı suçlardan ötürü Atina’ya iltica eden Cihanay Adıgüzel’e ait ses kayıtlarında Cihanay bir adrese 14 bin Euro bırakıldığını söylüyor. Bu paranın 5 bin Eurosu’nun ‘Nafiz abi’ adlı kişiye verilmesini belirterek, şunları söylüyor:

‘İstersen hepsini yanında al baba, sende kalsın. 5 bin Euro’sunu verirsin Nafiz abiye, gerisi bizim.’ Cihanay Adıgüzel, babasına ‘Hemen çıkıyor musunuz? Çok iyi olur ya baba’ diyor.

Cihanay ve kardeşi Tunahan’ın konuşmaları ise şöyle:

Cihanay: Ne yaptınız?

Tunahan: İyi, babamlar çıkmış mı?

Cihanay: Babamlar şimdi çıkıyorlar.

Tunahan: Yetişecekler o zaman.

Cihanay: Yetişirler mi sence? Üç-dört saate yetişemezler mi?

Tunahan: Yetişirler gibi duruyor. Basarlarsa yetişirler.

Cihanay: Şeyle geliyorlar ya, bizim meclis arabasıyla, reisin çakarlar-makarlar, nasıl yetişemiyorlar abi? Yetişirler her türlü. Zaten 7.30-8’de geliyor tekne.

Cihanay: Babam iniyor ya yolcuyu almak için. Babamla birlikte in, üç araba, yolcuları bırak. Babam alsın şeyi, Nafız abi, kadınla çocukları alsın.

HDP PARTİ MECLİSİ ÜYESİNİ DE KAÇIRIYORMUŞ

Tunahan Adıgüzel ve suç ortakları 28 Mayıs 2025’te limandan çıkarken durduruldu. Bu aracı kullanan Gürevin, içerisinde 11,9 kilogram uyuşturucu bulunan valizi atarken yakalandı.

Kaçakların teknesi de yakalanıyor. Kaçakların arasındaki Türklerden Osman Tosun’un 22 suç kaydı var. Mehmet Taşkın, cinayetten hükümlü. Zeynel Sarıtoprak’ın uyuşturucudan beş davası görülüyor.

Hazal Karabey ise PKK üyeliğinden yargılanıyor. HDP’nin Parti Meclisi üyesi.

Geçen yıl 13 Ekim’de, PKK’ya katılmak üzere sınırı geçmeye çalışırken ele geçirildi. Yanında terör bağlantılı kayıp şahıs Ronayi Tunç vardı. Bu iki kişiyi Ağrı’ya getiren aracın, HDP Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ adına tahsisli olduğu anlaşıldı. Hatta bu kişileri Bozdağ’ın getirdiği ileri sürüldü. Bozdağ’ın şoförü de tutuklandı. Karabey ve Tunç’a silahlı örgüt üyeliğinden dava açıldı. Tahliye edilen Karabey’in yurt dışına kaçmak için Tunahan Adıgüzel ile anlaştığı görülüyor.

Karabey, teknede yakalanınca şu ifadeyi verdi:



“Terör örgütü suçlarından davalarım var, halen devam ediyor. Bundan dolayı yurt dışına kaçmayı düşünüyordum. İsviçre’de erkek arkadaşım var. Ona iltica edeceğimi söyledim. İrtibat ve görüşmeleri ayarladı. Beni 28 Mayıs’ta aradı. Gürpınar’a gitmemi söyledi. İsmini söylemek istemediğim arkadaşımdan rica ettim ve beni erkek arkadaşımın attığı konuma bıraktı. Gereken tüm maddi işlemleri erkek arkadaşım halletti.”