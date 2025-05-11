PKK’nın fesih gerçeği ortaya çıktı! 'Bu bir aldatmadır’ Cihat Yaycı açıkladı

Tümamiral Cihat Yaycı, PKK’nın fesih tartışmaları hakkında ve Türkiye’nin barış süreci olarak adlandırılan süreç ile ilgili yaptıklarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü PKK’nın 55.600 kişinin katili, uyuşturucu baronu ve bebek katili bir yapı olduğunu hatırlatan Yaycı, “Meşru bir siyasi yapıymış, hatta devletmiş gibi topladığı "kongreyi" ve açıklamalarının tartışılması zuldür! Bu devletin düşürüldüğü en utanç verici manzaradır!” ifadelerini kullandı.

2 bildiride güvenlik güçlerimizin etkisiz hale getirdiği teröristlere şehit denildiğini belirten Yaycı, “Diyeni de sindirenleri de lanetliyorum. T*röristlerin etkisiz hale getirilmesine “şehit” diyenler, öğretmeni, polisi, sivili k*tledenleri “kahraman” ilan edenler… Biz, sizden değiliz! Bu dili kullanan siyasetçileri, medya organlarını ve onların destekçilerini açıkça lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

“3 MEDYA SİNSİ OYUNUN İÇİNDE!”

Televizyonlarda PKK kongresi ile ilgili tartışmalar yapılmasına büyük tepki gösteren Yaycı, “3 medya sinsi oyunun içinde. PKK’yı meşru bir aktör gibi gösteriyorlar… Bildiride yer alan ‘şehit’ , ‘Kürdistan’, ‘52 yıllık tarihi mücadele’, ‘yurtsever halkı şehitleri anmaya çağırma’ ‘Önder Apo’ ifadelerini sansürleyip, kamuoyunu kandırıyorlar! 4 yalama” sözlerini sarf etti.

PKK’nın fesholmasının bir anlam ifade etmediğini, KCK altındaki birçok yapının yerinde durduğuna dikkat çeken Yaycı, “PKK ‘fesholdum’ diyor ama KCK altındaki PYD, YPG, HPG, PJAK, PCDK gibi yapılar yerinde duruyor! Bu bir kelime oyunudur! Kongre PKK‘yı feshedecekmiş, peki kongreyi kim feshedecek? Bunu kimse sormuyor! Sadece “PKK” adını kağıttan silip KCK yapısı aynen bırakılıyor! 5 KCK hala duruyor. PKK’nın gerçek çatısı KCK’dır! Kongresi var, yasaması var, yürütmesi var, yargısı var. Adeta bir devlet gibi yapı oluşturmuşlar. PKK diyerek tüm yapı gizleniyor! Bu bir aldatmadır! İşte bu KCK yapısında sadece PKK, uluslararası terör örgütü sayılıyor. Biz operasyonları bu zeminde yapıyoruz. “PKK feshedildi” dersek, PKK ile aynı yapı olduğunu bildiğimiz ama farklı isimlendiririlen ve sınırlarımızda ve hatta İstanbul’da dahi bir çok kanlı saldırı gerçekleştiren Suriye ‘deki YPG’yi ne yapacağız? Nasıl mücadele edeceğiz? Türkiye'nin meşru operasyon hakkını elimizle baltalıyoruz !” dedi.

Yaycı, açıklamalarının devamında şunları söyledi,

“7 BÖLGEDEKİ OYUN: FEDERALİZM TUZAĞI!

Barzani'nin geçtiğimiz günlerde Suriye’de toplanmasını sağladığı kongre, PYD'nin “güçlendirilmiş yerel yönetim” çağrısı, “demokratik konfederalizm” hayali…

Hepsi APO’nun planıdır!

4 devlette (Irak, Suriye, İran ve Türkiye) parça parça “Kürdistan” kurma hayalinin adımlarıdır!

8 GÜÇLENDİRİLMİŞ YEREL YÖNETİM” = FEDERALİZM

Türkiye’de duyacağınız bu kavramlara dikkat edin!

“Güçlendirilmiş yerel yönetim” demek, federasyon demektir!

Bu yapıların hedefi budur!

9 TÜRK MİLLETİNE ÇAĞRIMDIR!

Uyan Türk Milleti!

“PKK feshedildi” yalanıyla Türkiye’ye büyük bir oyun kuruluyor!

PYD, YPG, SDG, PJAK…

Bu yapıların tümü, yani KCK tümden tasfiye edilmeden bazılarının dediği barış olmaz!

Hepsi dağıtılmadan bu mesele bitmez!

10 SON SÖZÜM ŞUDUR:

Devletin muhatabı terörist olamaz!

Barış teröristle değil, savaşılan başka bir Devlet ile yapılır!

Türkiye ne savaş, ne de iç savaş halindedir.

Devletimiz terörü zaten bitirmiştir.

Türkiye zaten, şehitlerin canları, gazilerin kanları ve Devletimizi yönetenlerin iradesi ile, “TERÖRSÜZ TÜRKİYE’DİR”

PKK’lı teröristlere şehit diyenle, denmesi sindirenlerle bizim hiçbir ortak yanımız yoktur!

Caniye cani demekten geri durmayacağız!”