PKK'nın fesih kararı sonrası Gazi yayında madalyasını çıkardı

SCZ TV'de yayınlanan Başkent Kulisi programına katılan Devlet Övünç Madalyası sahibi Gazi Hüseyin Özlük canlı yayında tepkisini dile getirdi.

Saygı Öztürk'ün sunduğu programda yayın esnasında Özlük göğsünde asılı olan madalyayı çıkararak tepkisini gösterdi.

Özlük, bu eylemiyle PKK'nın yayınladığı bildiriyi protesto etti. Program sunucularının müdahale etmek istediği o anlar izleyicileri de çok etkiledi.

"NE ZAMAN O MADALYAYI YENİDEN TAKARIM..."

1995 yılında devlet tarafından "Devlet Övünç Madalyası" ile onurlandırıldığını hatırlatan Gazi Hüseyin Özlük, "Bu bana halkımız tarafından verilmiş bir madalya bunu gururla yine evimin bir köşesine koyacağım bunu ne zaman takmaya başlayacağım? Bu madalyayı PKK terör örgütünün manifestosunu ne zaman reddedersek o zaman yine gururla takacağım bunu iade etmem, çünkü bu benim halkım tarafından devletim tarafından verilen bir madalyaydı ben bunu vefat ettiğimde de gururla çocuklarıma bırakacağım" dedi.

'BEN İKİ ÇOCUĞUN YÜZÜNÜ GÖRMEDİM'

Madalyasını yakasından çıkararak masaya koyan Özlük, Kendisi gibi 622 tane gözlerini kaybeden gazi olduğunu söylerken" yüzlerce bedensel engelli gazi var, ben 32 yıldır karanlıklar içerisinde yaşıyorum, 24 yaşındayken karanlıklar içine düştüm iki çocuğum oldu onların yüzünü hiç görmedim onların yüzünü görebilmek için onlar uykuya daldığında ellerimle onların yüzlerini yoklardım ben 32 yıldan beri güneşi görmüyorum" dedi.