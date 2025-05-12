PKK'nın fesih kararı sonrası tutuklu Demirtaş'a sürpriz ziyaret

İmralı Heyeti'nden Pervin Buldan, Edirne Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Demirtaş, ziyaret sonrası mesaj paylaştı.

İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, Edirne Cezaevinde bulunan HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

Oda TV'nin haberine göre görüşmede, gündemdeki son gelişmeler ele alındı.

Selahattin Demirtaş'ın görüşme sonrasında paylaştığı mesaj şu şekilde:

Herkese selam ve sevgilerimi iletirim.

Sırrı Bey’in acısı ve hatırasıyla beraber barış için atılan adımların umudunu bir arada yaşıyoruz.

PKK’nın kongre sonuçları vesilesiyle, bu kararı alan PKK yönetimine, emeği geçen başta Öcalan olmak üzere Sn. Cumhurbaşkanına, Sn. Bahçeli’ye, Sn. Özel’e ve DEM Parti yönetimine, tüm siyasi parti genel başkanlarına, özellikle de Sn. Ahmet Türk’e ve Sn. Pervin Buldan’a teşekkür ediyoruz. Bu tarihî adımı Sırrı Bey’in hatırası doğrultusunda atılmış büyük bir adım olarak coşkuyla karşılıyoruz.

Artık huzurun, refahın, demokrasinin, özgürlüklerin hayata geçmesi, Türkiye’nin her açıdan büyümesi için el birliğiyle, samimiyetle çalışma zamanıdır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."