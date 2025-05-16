PKK'nın fesih kararına bir yorum da İbrahim Tatlıses'ten: O fotoğraf çok konuşulmuştu...

Terör örgütü PKK’nın 5-7 mayıs tarihlerinde toplanan fesih kongresinin kararları açıklandı.

Terör örgütünün yayımladığı karar bildirgesinde;"PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı." ifadelerine yer verildi. Karara ilişkin sanat camiasından yorumlar geldi.

Bir önceki açılım sürecinde ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in Şivan Perver‘le birlikte aynı sahnede el ele fotoğraf vermesi büyük tepki çekmişti.



''TÜRKİYE’YE YA BARIŞ GELECEK YA BARIŞ GELECEK.”

İbrahim Tatlıses, katıldığı bir etkinlikte karara ilişkin “Barış sürecinde kim elini taşın altına koymuşsa teşekkür ediyorum. Türkiye’ye ya barış gelecek ya barış gelecek.” şeklinde konuştu.