PKK'nın gerçekten silah bırakacağına kim, inanır?

Kapalı kapılar ardında, gizli saklı yürütülen yine yeniden çözüm sürecinde, teröristbaşı, bebek katili Abdullah Öcalan’ın bu hafta içerisinde güya "önemli" bir çağrı yapacak! Ardından da iyi niyetli bir çözüm adımı olarak, PKK’lı 20-30 kişilik terörist bir grup sembolik olarak 10-12 Temmuz'da güya Kuzey Irak’ta "silah bırakacak"!

Ama PKK yaptığı açıklamada, silahlarını teslim değil, "sivil toplum kuruluşları ve ilgili tarafların gözetimi altında imha edeceklerini" açıkladı!

PKK, silahsızlanma için "Öcalan'a yönelik tecrit rejimine son verilmesi ve silah bırakacak teröristlerin Türkiye'deki demokratik siyasete uyumunu sağlayacak anayasal, hukukî ve siyasî adımların atılması gerektiği" şartında ısrarcı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, “Süreç istediğimiz gibi ilerliyor, bir sorun yok.” ifadelerini kullanarak, Meclis’te kurulacak yeni çözüm komisyonunu “müjdelerken” AKP’li milletvekillerine de PKK’dan beklenen silah bırakma görüntülerinin yakında geleceğini bizzat duyurmuş...

Kulislere göre PKK'nın elindeki silahların envanteri oluşturulmuş bile! Yine aynı kulislere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK'nın teslim edeceği silahların elektrikli cihazlarla yakılarak imha edileceğini de söylemiş!

Tahmin edileceği gibi, ateşli silahların mekanik parçaları elektronik yöntemlerle imha edilemez. PKK'nın elinde bulunan kalaşnikof, bixi, kanas gibi tüfekler ve tabancalar hiçbir elektronik sistem içermez. Bu mekanik silahlar ancak preslerle ezilip şekilleri bozularak, kesilip parçalanarak ya da yüksek ısı fırınlarında eritilerek imha edilir.

Erdoğan'ın yakılarak imha edileceğini söylediği silahlar ise daha çok İHA sistemleri, füzeler, gelişmiş hedefleme cihazları gibi elektrik kart ve bileşenleri bulunan akıllı silahlar.

Yakılarak imha edilme işlemleri, silahların üzerlerindeki akıllı tetik mekanizmalarının, hedefleme sistemlerinin, GPS izleyicileri gibi elektronik sistemlerinin yüksek frekanslı elektromanyetik darbeler ile devre dışı bırakılarak silinmesiyle gerçekleştiriliyor.

Erdoğan’ın açıklamalarını dikkate aldığımızda, PKK'nın teslim edeceği silahlar arasında mekanik tüfekler, tabancalar, el bombaları yanı sıra aynı zamanda elektronik sistemleri bulunan İHA sistemleri ve füzelerin de olduğu anlaşılıyor.

Anımsanacağı üzere, PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, bebek katili Öcalan’ın 27 Şubat çağrısının ardından, “Elimizde şu an tüm Kuzey Kürdistan’ı hatta Türkiye’nin de yarısını hedef kapsamına alabilecek, 800 km uzaklığı vurabilecek teknik vardır.” sözleriyle örgütün elindeki SİHA olanaklarını açıklamıştı... Şimdi PKK'nın bırakacağı silahlar arasında o 800 kilometre uzağı vurabilecek teknik silahlar da yer alacak mı?

Bırakılacak olan silahların menşei izi sürülüp kim tarafından PKK’ya verildiği tespit edilerek hesabı sorulacak mı?

Sembolik olarak masaya bırakılacak o silahların seri numaralarından, menşei belgelerinden PKK’ya destek veren ülkelerin sorumluluğuna gitmek üzere Birleşmiş Milletler nezdinde hangi girişimlerde bulunulacak?

PKK feshedilse bile, yarın bir başka terör örgütünün yine aynı kaynaklar tarafından tıpkı PKK’nın silahlandırılması gibi silahlandırılarak Türkiye’ye karşı kullanılmaması için Cumhur İttifakı iktidarı ne yapacak, nasıl ve hangi önlemleri alacak?

Olasılıkla PKK, örgüt yöneticilerinden Mustafa Karasu’nun da katılacağı, canlı yayınlarla yapılacak olan sembolik törende, terör örgütüne ait bez parçaları ile bezenmiş bir masa üzerine birkaç drone, birkaç mayın ve el bombası ile EYP’lerden oluşan patlayıcılar, yanında birkaç bixi ve kanas ile 25-30 kalaşnikof tüfek ve 5-10 da tabanca fonda örgütün marşları eşliğinde bırakılacak!

Peki ama kamuoyuna “terör örgütü silah bıraktı” diyerek sunulacak olan o göstermelik törende, masaya bırakılacak kirli silahların balistik muayeneleri yapılacak mı? Yoksa örgüt masaya hiç kullanmamış olduğu temiz silahlarını mı bırakacak? PKK bu yüzden mi silahlarını teslim etmek yerine imha edecek?

Varsayalım ki bırakılan o silahların yapılan balistik incelemesinden, ilk çözüm sürecinin sona ermesinden sonra, 2014 yılında çarşı izninde silahsız oldukları halde öldürülen 3 uzman çavuşumuzun katledilmesinde kullanıldıkları anlaşıldı...

Hani ayakkabı numaralarına kadar teröristleri biliyor, tanıyor ya Cumhur İttifakı iktidarı; şimdi balistik incelemeleri tamamlanan o silahların kullanıcısı teröristlerin de kimliği belirlenebilecek!

Peki hükümet, o uzman çavuşlarımızın katillerine ne yapacak? Aman çözüm sürecine halel gelmesin deyip bu gerçeği yok mu sayacak? Yoksa çözüm süreci zarar görmesin diye balistik muayene bile yapmadan o silahları imhaya mı kalkışacak?

Öcalan’ın ilk çözüm sürecinde ifade ettiği “Düşmanla ya vuruşulur ya da anlaşılır. Gerisi savaş hilesidir.” sözünü anımsayanların PKK'nın gerçekten silahlarını teslim edeceğine inanmasını kim, nasıl bekleyebilir?