MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 2’nci açılım sürecinde son olarak TBMM'deki Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda İmralı’ya gitme kararı ile sürüyor.

CHP, Yeni Yol grubunun yer almadığı heyette Terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ı İmralı’da AKP, MHP ve DEM Parti’den oluşan 3’lü heyet ziyaret edecek.

DEM’Lİ EŞ BAŞKAN CUMHURİYET’İN KURUCULARINI HEDEF ALMIŞTI

DEM Parti ise CHP’nin heyette yer almamasını eleştirmişti. DEM’li Gülistan Koçyiğit "Bugün, sorumluluk alanları da tarih yazacak, sorumluluk almayanları da tarih yazacak" ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları da CHP’nin yer almamasını eleştirirken, Cumhuriyet’in kurucularını hedef almıştı. Hatimoğulları, “Yine üzülerek ifade ediyoruz ki 100 yıllık inkarcı ve imha siyasetinin yarattığı kodlar yeniden ve yeniden diriliyor” demişti.

TERÖRİSTLERİN SÖZDE LİDERİ CHP’Yİ TEHDİT ETTİ

CHP’yi hedefe koyan DEM’in ardından bu sefer terör örgütü PKK’nın yöneticisi Murat Karayılan’dan tehdit ifadeleri geldi. Terör örgütüne yakın bir kanalda açıklamalarda bulunan Karayılan, “CHP hata yaptı, bu hatadan dönmezlerse zarar görürler. CHP son yıllarda Kürt halkının dostu olduğunu iddia ediyordu, çözümden ve demokrasiden yana tavır aldığını iddia eden bir resim çiziyordu; buna aykırı şekilde hareket etti. Türkiye Partisi olmak istiyordu, bu tutumu ona ters düştü. Komisyon Önder Apo’ya gitmezse bu sorun nasıl çözülecek?” şeklinde konuştu.

‘Komisyonun İmralı’ya gitmesi süreci ilerletecek’ diyen Karayılan, “Şimdi hukuki ve yasal adımlara ihtiyaç var, hareketimiz yapabileceği her şeyi yaptı. Şimdi ikinci aşamaya geçilmeli. Gücümüz olmasına rağmen çözüm uğruna PKK’yı dağıttık” ifadelerini kullandı.