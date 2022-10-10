MİT'ten Sincar'da operasyon. PKK'nın lojistik sorumlusu Türkiye'ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı açıklamalara göre Sincar'da teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda PKK/KCK'nın lojistik sorumlusu Türkiye'ye getirildiği ifade edildi.
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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı açıklamalara göre Sincar'da teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda PKK/KCK'nın lojistik sorumlusu Türkiye'ye getirildiği ifade edildi.
DETAYLAR GELİYOR...
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