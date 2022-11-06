MİT açıkladı: PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'in, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu "Azad" kod adlı Irak uyruklu Kays Berho Sulayva'yı Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdiği açıklandı.
(Kaynak: AA)
MİT'in, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu "Azad" kod adlı Irak uyruklu Kays Berho Sulayva'yı Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdiği açıklandı.
(Kaynak: AA)
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