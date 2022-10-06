PKK'nın sözde eyalet sorumlusu yakalandı

MİT tarafından, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda PKK/YPG'nin sözde Kobani Eyaleti Genel Sorumlusu 'Koçero Batman/Koçer Amed' kod adlı Hasan Demertaş etkisiz hale getirildi.
İŞTE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN PKK'LI EYALET SORUMLUSU
MİT tarafından, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda PKK/YPG'nin sözde Kobani Eyaleti Genel Sorumlusu 'Koçero Batman/Koçer Amed' kod adlı Hasan Demertaş etkisiz hale getirildi.
İŞTE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN PKK'LI EYALET SORUMLUSU
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