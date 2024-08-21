PKK'nın sözde Finlandiya sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği bir operasyon sonucunda, PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında sözde üst düzey sorumlu olarak görev yapan İran/Urumiye kökenli "Naze" kod adlı Mehnaz Omari yakalandı. Omari, gözaltına alındıktan sonra cezaevine gönderildi.

Mehnaz Omari'nin, Finlandiya'da PKK/KCK kadroları ile örgütün üst yönetimi arasında koordinasyonu sağladığı, ayrıca örgüte eleman kazandırma ve finans temin etme konusunda sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlendi. Omari'nin aynı zamanda Finlandiya'da terör örgütü adına çeşitli eylem ve etkinlikleri organize ettiği de tespit edildi.

Uzun süredir MİT tarafından takip edilen Mehnaz Omari'nin İstanbul'da yakalanması, örgütün Finlandiya yapılanmasına ilişkin önemli bilgilere ulaşılmasını sağladı.