PKK'nın sözde Finlandiya sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Düzenleme: Kaynak: AA
PKK'nın sözde Finlandiya sorumlusu İstanbul'da yakalandı

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler terör örgütü PKK’nın Finlandiya sorumlusu İran asıllı Mehnaz Omari adlı teröristi başarılı bir operasyon ile İstanbul’da yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği bir operasyon sonucunda, PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında sözde üst düzey sorumlu olarak görev yapan İran/Urumiye kökenli "Naze" kod adlı Mehnaz Omari yakalandı. Omari, gözaltına alındıktan sonra cezaevine gönderildi.

Mehnaz Omari'nin, Finlandiya'da PKK/KCK kadroları ile örgütün üst yönetimi arasında koordinasyonu sağladığı, ayrıca örgüte eleman kazandırma ve finans temin etme konusunda sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlendi. Omari'nin aynı zamanda Finlandiya'da terör örgütü adına çeşitli eylem ve etkinlikleri organize ettiği de tespit edildi.

Uzun süredir MİT tarafından takip edilen Mehnaz Omari'nin İstanbul'da yakalanması, örgütün Finlandiya yapılanmasına ilişkin önemli bilgilere ulaşılmasını sağladı.

mit-manset-2270912.jpg

Öne Çıkanlar
NASA'dan yeni keşif. Saatte 1.6 milyon km hızla giden gizemli bir cisim bulundu
NASA'dan yeni keşif. Saatte 1.6 milyon km hızla giden gizemli bir cisim bulundu
Kiracılar ev sahiplerinden tazminat alabilecekler
Kiracılar ev sahiplerinden tazminat alabilecekler
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
Son Haberler
Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı Gündem
Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
İzmir'de suç örgütüne dev operasyon! 11 gözaltı Yerel Haberler
İzmir'de suç örgütüne dev operasyon! 11 gözaltı
Uğur Dündar hastanede Reha Muhtar'ın son durumunu açıkladı Gündem
Uğur Dündar hastanede Reha Muhtar'ın son durumunu açıkladı
Keşan Mecidiye'de orman yangını anızlık alana sıçradı Gündem
Keşan Mecidiye'de orman yangını anızlık alana sıçradı
Arda Güler'in taktığı maske görenleri korkuttu. Nedeni ortaya çıktı Spor
Arda Güler'in taktığı maske görenleri korkuttu. Nedeni ortaya çıktı
Elazığ'da feci kaza! 8 yaralı Yerel Haberler
Elazığ'da feci kaza! 8 yaralı
Ankara'daki otobüs faciasında ölü sayısı 11’e çıktı Gündem
Ankara'daki otobüs faciasında ölü sayısı 11’e çıktı