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MİT'in operasyonuyla PKK'nın sözde komutanı yakalandı. Türkiye'ye getirildi

MİT, düzenlediği operasyonla Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK/KCK'nın suikast biriminde sözde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak'ın Türkiye'ye getirdiği açıklandı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 09:49
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PKK'nın sözde komutanı Burhan Piçak, MİT tarafından yakalandı ve Türkiye'ye getirildi

MİT'in operasyonuyla PKK'nın sözde komutanı yakalandı. Türkiye'ye getirildi
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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Irak’ta yürüttüğü çalışmalar sonucunda bir PKK'lının daha yakalandığı ifade edildi.

MİT, terör örgütünün suikast biriminde ve Musul ve Sincar’da sözde komutan olarak faaliyet gösteren "Canşer / Laşer" kod adlı Burhan Piçak’ı Türkiye’ye getirdiğini duyurdu.

 Burhan Piçak’ın, 2015'te Diyarbakır Lice’den Suriye’ye geçerek terör örgütüne katıldığı ve burada YPG bünyesinde eğitim aldığı açıklandı. 2019'da gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’na karşı örgütün sözde operasyon taburunda faaliyet yürüttüğü tespit edilen Piçak'ın 2019 ve 2020'de Suriye Tabka bölgesinde bulunduğu açıklandı.

Teröristin 2020 sonlarında ise Suriye Sırrin’deki sözde akademide uzman suikast eğitimi aldığı ve suikast birimine görevlendirildiği ve Irak'ın Musul ve Sincar kentlerinde görevlendirildiği ve burada sözde komutan olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.

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