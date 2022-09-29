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PKK/PYD'li teröristler yakalandı

MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin-Azez kara yolu üzerinde düzenlediği operasyonla, PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen'i yakaladı. (AA)

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 10:17
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PKK/PYD'li teröristler Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen MİT operasyonuyla yakalandı

PKK/PYD'li teröristler yakalandı
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