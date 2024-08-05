PKK'ya ağır darbe: 6 mağara ve tünelde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nun teröristlere darbe vurmaya devam ettiği vurgulanarak, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Operasyon bölgesinde tespit edilen 6 mağara ve tünelde ele geçirilen malzemeler şöyle sıralandı:

- 2 RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği

- 14 adet 12.7 milimetre keskin nişancı mühimmatı

- 16 el yapımı patlayıcı (EYP)

- 1 el dürbünü

- 1 keskin nişancı dürbünü

- 3 el telsizi

- 1 kırık telsiz gövdesi

- 1 güneş paneli

- 1 kamera

- 1 drone gövdesi

- 1 jeneratör

- EYP yapımında kullanılan malzemeler

- İnşaat malzemeleri

- Çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesi

MSB, kahraman Mehmetçik'in teröristlerin sığınaklarına yönelik operasyonlarına kararlılıkla devam edeceğini belirtti.