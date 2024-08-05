PKK'ya ağır darbe: 6 mağara ve tünelde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: AA
PKK'ya ağır darbe: 6 mağara ve tünelde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 mağara ve tünelde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nun teröristlere darbe vurmaya devam ettiği vurgulanarak, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Operasyon bölgesinde tespit edilen 6 mağara ve tünelde ele geçirilen malzemeler şöyle sıralandı:

- 2 RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği
- 14 adet 12.7 milimetre keskin nişancı mühimmatı
- 16 el yapımı patlayıcı (EYP)
- 1 el dürbünü
- 1 keskin nişancı dürbünü
- 3 el telsizi
- 1 kırık telsiz gövdesi
- 1 güneş paneli
- 1 kamera
- 1 drone gövdesi
- 1 jeneratör
- EYP yapımında kullanılan malzemeler
- İnşaat malzemeleri
- Çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesi

MSB, kahraman Mehmetçik'in teröristlerin sığınaklarına yönelik operasyonlarına kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

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