PKK'ya bir darbe daha! Irak ve Suriye'de nokta operayon: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde toplam 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

Son Haberler
Bülent Arınç’ın vurduğu Mehmet Uçum hasta yatağında! Usta gazeteci Orhan Uğuroğlu ortaya çıkardı…
Bülent Arınç’ın vurduğu Mehmet Uçum hasta yatağında! Usta gazeteci Orhan Uğuroğlu ortaya çıkardı…
Gümüş fiyatları dalgalanma riskiyle karşı karşıya
Gümüş fiyatları dalgalanma riskiyle karşı karşıya
Taceddin'den 5 yıldır iz yok! Sabah çıktı, bir daha dönmedi
Taceddin'den 5 yıldır haber yok!
Adıyaman'da yaşlı kadın aranıyor! 9 gündür haber yok
Adıyaman'da yaşlı kadın aranıyor! 9 gündür haber yok
Özgür Özel, “Haberimiz var” diyerek duyurdu. MHP ile ilgili açıkladığı bilgi çok tartışılacak
Özgür Özel, “Haberimiz var” diyerek duyurdu. MHP ile ilgili açıkladığı bilgi çok tartışılacak