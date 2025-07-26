PKK'yı öven iktidarı, siyasetin 2 ağır ismi topa tuttu! 200 teröristin serbest bırakılması bardağı taşırdı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan açılım sürecinde 200 teröristin salınmasının ardından dün bebek katili Öcalan’ın bir videoda solunda oturan terörist Veysi Aktaş tahliye edildi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, teröristlerin tahliye edilmelerine tepki göstererek, "Ekrem İmamoğlu, Murat Çalık, Ayşe Barım, Aykut Erdoğdu, Buğra Gökçe ve diğerleri tutuksuz yargılanmalıdır” dedi. CHP milletvekili Cemal Enginyurt ise bebek katili Öcalan’a umut hakkı gündeminin gelmesine, “Terörist başına umut hakkı vermeyi düşünenler, milletin helal oylarıyla seçilmiş başkanlarını tutsak etti” ifadeleriyle tepki gösterdi.

TİYATRO OYUNUN SİLAHLAR YAKILDI

Bahçeli ve Erdoğan’ın ‘Terörsüz Türkiye’ adı altında 'müjde' olarak duyararak başlattığı süreçte, tiyatronun ilk perdesi teröristbaşı Öcalan’ın fesih çağrısı, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perde teröristlerin silahları yakması ile devam ediyor.

TERÖRİSTLER SALINIYOR

Geçtiğimiz günlerde 200 teröristin salınmasının ardından bugün İmralı’da bebek katili Öcalan ile kalan ve videolu mesajda sol yanında oturan terörist Veysi Aktaş’ın tahliye edildiği aktarıldı. Teröristlerin salınmasına ise tepkiler peş peşe gelmeye başladı.

ÖZDAĞ: TUTUKSUZ YARGILANMALILAR

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tahliyeye ilişkin, “200’den fazla ağır suçlu PKK’lı tahliye oldu ve tahliyeler devam ediyor ancak Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Ayşe Barım, Aykut Erdoğdu, Buğra Gökçe ve diğerleri ise hala tutuklu. Tutuksuz yargılanmalılar” çıkışında bulundu.

200’den fazla ağır suçlu PKK’lı tahliye oldu ve tahliyeler devam ediyor ancak Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Ayşe Barım, Aykut Erdoğdu, Buğra Gökçe ve diğerleri ise hala tutuklu. Tutuksuz yargılanmalılar. @zaferpartisi https://t.co/mYeQotg2mv — Ümit Özdağ (@umitozdag) July 26, 2025

ENGİNYURT: TERÖRİST BAŞINA UMUT HAKKI VERMEYİ DÜŞÜNENLER, MİLLETİN HELAL OYLARIYLA SEÇİLMİŞ BAŞKANLARINI TUTSAK ETTİ

“Umut hakkı” detayına değinen CHP’li milletvekili Cemal Enginyurt ise şu ifadeler ile tepkisini gösterdi:

“Terörist başına umut hakkı vermeyi düşünenler, milletin helal oylarıyla seçilmiş başkanlarını tutsak etti. Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar, Muhittin Böcek ve diğer siyasi tutuklular yalnız değildir. CHP milleti yanına aldı, iktidara yürüyor; millet "sandık gelsin, ERDOĞAN gitsin" diyor.”