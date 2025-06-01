Plaj Voleybolu Türkiye Balkan Şampiyonu oldu

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ören ilçesinde düzenlenen organizasyonun final gününde oynanan müsabakaların ardından kadınlarda Dimitra Manavi-Elisavet Triantafillidi'den oluşan Yunanistan ekibi, erkeklerde ise Yusuf Özdemir- Batuhan Kuru'dan oluşan milli takım şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyonu kadınlarda Benthe Essink-Lieke Gijsen'den oluşan Hollanda ekibi, erkeklerde ise Dimitar Mehandzhiyski- Dimitar Kalchev'den oluşan Bulgaristan takımı ikinci sırada tamamladı.

Kadınlarda Romanya adına Loana Francesca Alupei-Beata Vaida ikilisi, erkeklerde ise Yunanistan adına Dimitrios Chatzinikolaou-Stavros Ntallas ikilisi şampiyonayı 3. sırada bitirdi.