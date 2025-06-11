Plaj voleybolunda heyecan Alanya’da yaşanıyor

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabında ilk gün kadınlar ve erkeklerde 34 karşılaşma oynandı.
Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın ön eleme maçları, 4 kortta oynanan 34 karşılaşmayla tamamlandı.
15 Haziran'da gerçekleştirilecek final maçlarıyla sona erecek organizasyonun ilk gününde şu karşılaşmalar yapıldı:
Hollanda: 2 (Luini-Poiesz) - Finlandiya: 1 (Parkkinen-Prihti)
Türkiye: 0 (Simdim-Nezir) - Yeni Zelanda: 2 (Polley-Macdonald)
Norveç: 0 (Pavlova-Helland Hansen) - ABD: 2 (Kan-Sours)
Almanya: 2 (Schieder-Borger) - Almanya: 0 (Deibenberger - Schakel)
Kanada: 2 (Corah-Roskic) - Japonya: 1 (Riko-Take)
Almanya: 1 (Paul-Kunst) - Hollanda: 2 (Luini-Poiesz)
Ukrayna: 2 (Serdiuk-Romaniuk) - ABD: 0 (Bauer-Andeson)
Almanya: 2 (Bock-Lippmann) - Yeni Zelanda: 1 (Polley-Macdonald)
Almanya: 0 (Schieder-Borger) - Fransa: 2 (Vieira-Chamereau)
Fransa: 2 (Placette-Richard) - ABD: 0 (Kan-Sours)
Çekya: 2 (Pavelkova K.-Pavelkova A.) - Japonya: 1 (Maruyama-Ishii)
Litvanya: 2 (Kvedaraite-Kovalskaja) - Litvanya: 0 (Dumbauskaite-Grudzinskaite)
Kanada: 1 (Corah-Roskic) - ABD: 2 (Savvy-Van Winkle)
Erkekler:
Avusturya 0 (Huber-A.Seidl) - ABD: 2 (Brewster-Lerna)
Norveç: 2 (Mol- M. Mol) - Almanya: 0 (Reinhardt - Sofa)
İsviçre: 1 (Breer-Flückiger) - Yeni Zelanda: 2 (Burnett-Ryan)
Çekya: 2 (Sepka-Sedlak) - Türkiye: 0 (Barış-İmdat)
Polonya: 0 (Kantor-Lejawa) - ABD: 2 (Smith-Webber)
Yeni Zelanda: 1 (Mcmanaway-O'dea) - Litvanya: 2 (Vasiljev-Juchnevic)
Letonya: 0 (Miloss-Benjavs) - ABD: 2 (Evans-Budinger)
Ukrayna: 1 (Datsiuk-Bublyk) - Brezilya: 2 (Felipe Alves-Gabriel)
Çekya: 2 (Trousil-Dzavoronok) - İspanya: 0 (Matos-Perez)
Türkiye: 0 (Kurt-Tür) - İtalya: 2 (Rossi-Viscovich)
Estonya: 2 (Tiisaar-Korotkov) - Portekiz: 1 (Sousa G.- Sousa T.)
Fransa: 2 (Chouikh-Genevieve Gardoque) - İtalya: 1 (Alfieri-Ranghieri)
Brezilya: 2 (George-Saymon) - Avusturya: 0 (Seiser-Grössig)
Fransa: 2 (Rotar Gauthier-Rat) - ABD: 0 (Brewster-Lerna)
Norveç: 2 (Mol- M.Mol) - Yeni Zelanda: 0 (Burnett-Ryan)
Çekya: 1 (Sepka-Sedlak) - ABD: 2 (Smith Webber)
Litvanya: 1 (Vasiljev-Juchnevic) - ABD: 2 (Evans-Budinger)
İsviçre: 2 (Heidrich-Jordan) - Brezilya: 0 (Felipe Alves- Gabriel)
Çekya: 2 (Trousil- Dzavoronok-) - İtalya: 0 (Rossi-Viscovich)
Estonya: 1 (Tiisaar-Korotkov) - Fransa 2 (Chouikh-Genevieve Gardoque)
Brezilya: 2 (George-Saymon) - İsviçre 1 (Krattiger-Dillier)