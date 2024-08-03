Plaja saldırı! 32 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA
Plaja saldırı! 32 kişi hayatını kaybetti

Somali'nin başkenti Mogadişu'da terör örgütü Eş-Şebab'ın bir plaj ve otele düzenlediği bombalı ve silahlı saldırıda 32 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.

Somali Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab üyelerinin, Mogadişu'daki Lido Plajı ve Beach View Otel'e saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, bir intihar bombacısının sivillerin yoğun olduğu plajda kendi patlattığı, birkaç saldırganın da otele girerek etrafa ateş açtığı kaydedildi.

Saldırıda 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 63 kişinin yaralandığı bildirilen açıklamada, güvenlik güçlerinin gece boyunca saldırganlarla mücadele ettiği bilgisi verildi.

Açıklamada, saldırının büyük bir kaosa neden olduğu ifade edilerek, çok sayıda yaralının hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, plaj ve otelde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu görüldü. Hastanelerde kan ihtiyacının karşılanması için kan bağışı çağrısı yapıldı.

Terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırının sorumluluğunu üstlendiği bildirildi.

Son Haberler
Anadolu çömleklerinde Urartu izleri aranıyor Kültür Sanat
Anadolu çömleklerinde Urartu izleri aranıyor
Mourinho görür görmez irkildi Spor
Mourinho görür görmez irkildi
Zonguldak'ta 12 kaçak ocağa baskın Gündem
Zonguldak'ta 12 kaçak ocağa baskın
Her tepeye bayrak diken adam Gündem
Her tepeye bayrak diken adam
Kiracıya dehşeti yaşatan ev sahibi ve annesi serbest bırakıldı Yaşam
Kiracıya dehşeti yaşatan ev sahibi ve annesi serbest bırakıldı
Ekonomiyi kimin çökerttiğini açıkladı. İmamoğlu’ndan zehir gibi sözler Gündem
Ekonomiyi kimin çökerttiğini açıkladı. İmamoğlu’ndan zehir gibi sözler
Adana’da anız yangını ormana sıçradı Gündem
Adana’da anız yangını ormana sıçradı