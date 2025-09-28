Plajda bulunan cesedin sırrı çözüldü: Antalya’da esrarengiz ölüm!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Antalya’da denizde bulunan cesedin, 28 yaşındaki Emin Aral’a ait olduğu parmak iziyle belirlendi. Cansız beden Adli Tıp’a kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı, ölüm nedeni araştırılıyor.

Olay, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2057 Sokak’taki plajda saat 16.00 civarında gerçekleşti.

Sahildekiler, kıyıdan yaklaşık 1 metre uzakta hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve sahil güvenlik ekipleri gönderildi.

Sahil güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan cansız beden, yat limanına taşındı.Üzerinde kimlik bulunmayan kişinin, parmak izi incelemesiyle Emin Aral olduğu saptandı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Aral’ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

