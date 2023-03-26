Plajda çekilen fotoğraf başını yaktı: 15 yıla kadar hapis 

Özel bir rehabilitasyon merkezinde çalışan Sait U., geçen yıl temmuz ayında merkezin sahibi Mehmet Evrim’i arayarak hasta olduğunu, işe gelemeyeceğini söyledi. Ardından'da Evrim’e 4 gün iş göremezlik raporu gönderdi. Mehmet Evrim de, raporun 4 gün olması, hastane veya eve ziyarete gelme teklifini Sait U.'nun kabul etmemesinden şüphelenip, konuyu araştırmaya başladı.

Evrim, çalışanı Sait U.’nun raporun düzenlendiği Çumra Devlet Hastanesi’ne hiç gitmediğini, o tarihte de Mersin’de plajda çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığını belirledi.

Bunun üzerine önce Çumra Kaymakamlığı’na sonra da Çumra Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Kaymakamlık ve savcılık soruşturmaya izin vermedi. Evrim, daha sonra Konya Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulundu. İtirazın kabul olması üzerine de Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Sait U.'nun işine de son verildi.

‘SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM’

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında hemşire Esra T., doktor Ömer Tayyip Ç. ile Sait U.’nun ifadelerine başvurdu. Fizyoterapist Sait U., ifadesinde, “Olay günü yoğun ishal ve kusma şikayetim vardı. Koronavirüs olabileceğimden şüphelenerek durumu iş yeri sahibime ilettim. İş yerime de gidemeyeceğimden dolayı arkadaşım hemşire Esra’yı aradım. O, bana hastaneye gelmemi söyledi.

Ben de onun da koronavirüs olabileceğini hastaneye gelmeyeceğimi, 3-4 günlük rapor almam gerektiğini söyledim. O da doktorla görüşeceğini, yine de koronavirüs testi yaptırmamı söyledi. 1 saat sonra Esra, benim adıma düzenlenen raporun fotoğrafını bana gönderdi. Bu süre içinde de iyileştiğim için test yaptırmadım. Herhangi bir sağlık kuruluşuna da gitmedim.

Raporun bitiminde de iş yerime gittim ve 4 gün daha çalıştım. Maaşımı alamayınca ihtar çektim. Sonra iş yeri sahibimin savcılığa başvurduğunu öğrendim. Bu yaptığım eylemin suç olduğunu bilmiyordum.” dedi. (DHA)

