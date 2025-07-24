Plajda kaçış planı çöktü! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Plajda kaçış planı çöktü! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Karadere Plajı'nda, yasa dışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan 57 insan kaçakçısı ile 7 organizatör, jandarmanın düzenlediği operasyon ile yakalandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Karadere Plajı'nda yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 57 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 7 kişiden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eşen Mahallesi Karadere Plajı'nda, yasa dışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda 57 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yapılan incelemede, göçmenlerin yurtdışına çıkmalarına aracılık ettikleri belirlenen Ç.A., E.K., E.T., M.A., C.A., I.P. ve A.Z. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Plajda kaçış planı çöktü! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Plajda kaçış planı çöktü! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Plajda kaçış planı çöktü! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

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