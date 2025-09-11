Plajda kadınların fotoğraflarını çeken şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA
Plajda kadınların fotoğraflarını çeken şüpheli tutuklandı

Karasu'da plajda kadınların fotoğraflarını çektiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde plajda kadınların fotoğraflarını çektiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Telefonundan çektiği kadınlara ait videolar çıkan şüpheli tutuklandı.

telefon.jpg

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yalı mahallesinde bulunan plajda meydana geldi. Plaja gelen kadınlar bir kişinin kendilerinin fotoğraflarını çektiklerini fark etti.

Kadınlar, fotoğraflarını çektikleri adamın yanına giderken şüpheli elindeki telefondan fotoğrafları silmeye çalıştı. Kadınlar şüphelinin elinden telefonu alarak polise ihbarda bulundu.

foto.jpg

Çevredeki vatandaşların da yardımıyla kaçması engellenen F.A., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Fotoğrafları çeken kadın, şüpheliye tepki gösterdi.

Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede sahilde çekilmiş birçok kadına ait fotoğraflar ele geçirildi. Fotoğrafı çekilen T.P.’de şüpheliden şikayetçi oldu. F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Son Haberler
Elazığ’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Elazığ’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Türk satranç tarihinde bir ilk! Dünya şampiyonunu yendi
Türk satranç tarihinde bir ilk! Dünya şampiyonunu yendi
Mahkemeden seçim iptaliyle ilgili flaş karar!
Mahkemeden seçim iptaliyle ilgili flaş karar!
Fındıktan altına büyük darbe!
Fındıktan altına büyük darbe!
Onana resmen Trabzonspor'da! Transferin maliyeti KAP'a bildirildi
Onana resmen Trabzonspor'da! Transferin maliyeti KAP'a bildirildi