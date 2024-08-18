Plajda kadınların görüntülerini telefonuna kaydetti. Yakalanan şüpheli serbest kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Plajda kadınların görüntülerini telefonuna kaydetti. Yakalanan şüpheli serbest kaldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde plajda kadınların görüntülerini telefonuna kaydeden adam serbest kaldı. Adamın akıllara durgunluk veren savunma yapması dikkat çekti.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşanan olay, mavi bayraklı plajda denize giren ve güneşlenen kadınların büyük tepkisini çekti.

İddiaya göre, 46 yaşındaki E.K. isimli şahıs, cep telefonuyla plajdaki kadınların görüntü ve fotoğraflarını izinsiz olarak kaydediyordu.

Durumu fark eden kadınlar, E.K.'ye sert bir şekilde müdahale etti.

Kadınlar, E.K.'yi darp ederek elindeki cep telefonuna el koydu ve ardından olayı hemen polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kadınlardan telefonu teslim aldı ve şikayetlerini kaydetti.

E.K., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polis tarafından yapılan incelemede, E.K.’nin telefonunda plajdaki kadınların yakın plan fotoğraf ve videolarının bulunduğu belirlendi. Bu durum, mağdur kadınların şikayetlerini daha da güçlendirdi.

Olayın mağdurlarından biri olan S.Ö., E.K.'nin kendisini izinsiz bir şekilde görüntülediğini belirterek resmi şikayette bulundu. Diğer kadınlar da benzer şekilde şikayetlerini dile getirdi.

Polis merkezinde ifadesi alınan E.K., hakkındaki suçlamaları reddetti.

E.K., çekim yaptığı sırada kadınları değil, denizdeki gemileri görüntülediğini iddia etti. Ancak bu savunma, telefonundaki bulgularla örtüşmedi.

İnşaatlarda çalışan, evli ve dokuz çocuk babası olan E.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan E.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karar, olayın mağduru olan kadınlar ve kamuoyu tarafından tartışmalara yol açtı.

Yaşanan bu olay, plajlarda ve kamusal alanlarda kişisel gizliliğin korunmasının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gündeme getirdi.

Özellikle tatil sezonunda bu tür olayların artabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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