Plajda taciz iddiasına meydan dayağı

Plajda taciz dayağı

Plajda güneşlenen kadını taciz ettiği iddia edilen adam, çevredekiler tarafından feci halde dövüldü. Tacizci olduğu iddia edilen adamı linçten polisler kurtardı.

Bartın’ın Amasra ilçesindeki plajda bir kadını taciz ettiği iddia edilen 50 yaşındaki H.K. çevredekilerin hışmına uğradı. Dayak yiyen adam kızgın kalabalığın ortasından ancak polisler kurtardı. O anlar cep telefonuyla kayda alınırken, gözaltına alınan H.K., 2,2 promil alkollü çıktı.

Bartın Amasra'daki olay Büyük Liman mevkisindeki plajda yaşandı. Plajda güneşlenen bir kadın, H.K.'nin kendisine tacizde bulunduğunu öne sürdü. Kadın tepki gösterince devreye çevredekiler girdi. H.K darbedildi. Linç edilmek istenen H.K., gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Hafif yaralanan H.K., götürüldüğü Amasra Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kadın şikayetçi oldu. Tacizci olduğu belirtilen H.K suçlamaları reddetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, H.K’ya yönelik linç girişimi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.