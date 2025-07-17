Plajda yeni dönem! Erkekler bile üstü çıplak dolaşamayacak

İtalya'nın lüks tatil şehri olan Portofino, sert kararlar aldı. Portofino Belediyesi, plaj dışında mayo ve bikinili erkeklerin de üstü çıplak şekilde dolaşmasını yasaklandı. Öte yandan açık alanlarda alkol tüketimini de yasakladı.

PARKTA PİKNİK DE KURALA AYKIRI

Yeni düzenleme bunlarla sınırlı kalsa yine iyi artık artık kaldırımlarda, sokaklarda oturmak ve banklara uzanmak, parkta piknik yapmak da kurallara aykırı sayılacak.

UYMAYANLAR 500 EURO ÖDEYECEK

Kurallara uymayanlara ise 500 Euro'ya kadar para cezaları uygulanacak.