Plajda yeni dönem! Erkekler bile üstü çıplak dolaşamayacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Plajda yeni dönem! Erkekler bile üstü çıplak dolaşamayacak

Barcelona, Palma de Mallorca, Split, Dubrovnik ve İtalya'nın Sorrento kentinden sonra bu kez de Portofino da plaj dışında bikiniyle dolaşmak ve kamuya açık alanlarda içki içmek yasaklandı. Kurala uymayanlar ise para cezası ödeyecek.

İtalya'nın lüks tatil şehri olan Portofino, sert kararlar aldı. Portofino Belediyesi, plaj dışında mayo ve bikinili erkeklerin de üstü çıplak şekilde dolaşmasını yasaklandı. Öte yandan açık alanlarda alkol tüketimini de yasakladı.

.webp

PARKTA PİKNİK DE KURALA AYKIRI

Yeni düzenleme bunlarla sınırlı kalsa yine iyi artık artık kaldırımlarda, sokaklarda oturmak ve banklara uzanmak, parkta piknik yapmak da kurallara aykırı sayılacak.

p.webp

UYMAYANLAR 500 EURO ÖDEYECEK

Kurallara uymayanlara ise 500 Euro'ya kadar para cezaları uygulanacak.

o.webp

u.webp

ui.webp

Son Haberler
Mütevaziliği bıraktı! 'Milli formayı istiyorum'
Mütevaziliği bıraktı! 'Milli formayı istiyorum'
Çevreci vekilden çevre ve hukuk katliamı uyarısı
Çevreci vekilden çevre ve hukuk katliamı uyarısı
İYİ Partili Usta iktidarın ekonomi politikasını anlattı: Ekonominin yükünü dar gelirlilerin sırtına yükledi
İYİ Partili Usta iktidarın ekonomi politikasını anlattı: Ekonominin yükünü dar gelirlilerin sırtına yükledi
Federasyondan o kulübe tehdit: Hukuki işlem başlatırız
Federasyondan o kulübe tehdit: Hukuki işlem başlatırız
Dev sahne küle döndü! Ünlü oyuncu da oradaymış... Dünyaca ünlü müzik festivalinde korku dolu anlar
Dev sahne küle döndü! Ünlü oyuncu da oradaymış... Dünyaca ünlü müzik festivalinde korku dolu anlar