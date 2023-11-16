Plajdaki kadının beynine yıldırım düştü. Az sonra zavallı kadına yıldırım çarpacak

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da bulunan Boquilla Plajı’nda bir kadın, yıldırım çarpması sonrası yaşamını yitirdi. Bölgedeki diğer tatilcilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Plajdaki kadının beynine yıldırım düştü. Az sonra zavallı kadına yıldırım çarpacak

Kolombiya’nın Cartagena kentindeki Boquilla Plajı’nda feci bir olay yaşandı. ,

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, tatil için gittiği kentin plajında bulunan 34 yaşındaki Froilanis Maireth Rivas Roman adlı kadına yıldırım çarptı. O anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, yıldırımın tek seferde kadını yere yığdığı görülüyor.

KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay sırasında kadının yanından geçen bir polis memuru da korkudan kendisini yere atıyor. Bölgedeki diğer tatilcilerin sağlık durumun iyi olduğu belirtilirken Roman’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

1-001.jpg

BİR MİLYONDA BİR İHTİMAL...

Bu tür olayların çok sık yaşandığını ve yıldırım çarpmasından yaşamını yitirenlerin oranının yüzde 10 olduğunu aktaran Kolombiya’daki yetkililer, yıldırım çarpması ihtimalini bir milyonda bir olarak kayıtlara geçtiğini ifade ediyor.

54.jpg

"KIRSAL ALANDA RİSK YÜKSEK"

Santander Teknik Üniversitesi’nde görevli bilim insanları ülkede çok sayıda dağ olmasının yıldırımlara sebebiyet verdiğini duyurdu. Bilim insanları, “Kolombiya, dünyadaki en çok yıldırımın görüldüğü bölgelerden biri. Özellikle kırsal alanda risk yüksek” dedi.

Öne Çıkanlar
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Son Haberler
İbni Sina’dan saç dökülmesine karşı tarihi reçete. Saç ekim merkezlerine kilit vurduracak formül Sağlık
İbni Sina’dan saç dökülmesine karşı tarihi reçete. Saç ekim merkezlerine kilit vurduracak formül
Anneye istenen ceza belli oldu. Yeni doğurduğu bebeği havluya sarıp çöpe atmıştı Gündem
Anneye istenen ceza belli oldu. Yeni doğurduğu bebeği havluya sarıp çöpe atmıştı
Sincap kendisini besleyen kadına kurabiye hediye etti Dünya
Sincap kendisini besleyen kadına kurabiye hediye etti
İslam Memiş altın dolar ve borsada yaklaşan kıyamet için uyardı Ekonomi
İslam Memiş altın dolar ve borsada yaklaşan kıyamet için uyardı
Kombiyi yakmayan komşu yandı Gündem
Kombiyi yakmayan komşu yandı
Petrol Ofisi dünya devini satın aldı. Resmi açıklamayı az önce yaptılar Ekonomi
Petrol Ofisi dünya devini satın aldı. Resmi açıklamayı az önce yaptılar
Cansu Bektaş dünya şampiyonu Spor
Cansu Bektaş dünya şampiyonu