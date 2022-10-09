Dünya Şampiyonası'nda atıcılıkta büyük hüsran

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Osijek kentinde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde skeet kadınlar müsabakasında yarışan milli sporcu Nur Banu Balkancı, 105 puanla 52'nci, Aylin Sarmat ise 96 puanla 59'uncu oldu.

Skeet erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Mustafa Serhat Şahin, 113 puanla 89'uncu sırada yer aldı.