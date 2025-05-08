Plakalarda yeni dönem başlıyor. Değiştirmeyen trafikten men edilecek. Cezası 3 bin 809 TL

Türkiye’de trafiğe kayıtlı 32 milyondan fazla aracı ilgilendiren önemli bir değişiklik hayata geçti. Araç muayene işlemlerinde plaka üzerindeki vidalar artık “ağır kusur” sayılacak.

Daha önce yalnızca harf ve rakamlar arasında yer alan vidalar muayeneden kalmaya neden olurken, artık plaka yüzeyindeki tüm vidalar bu kapsama alındı. Bu durum, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve trafik radarlarında yaşanan karışıklıkları önlemeyi amaçlıyor.

MUAYENEDEN GEÇEMEYECEK

TÜVTÜRK, yeni dönemde plaka üzerinde vida, yansıtıcı veya boya gibi mevzuata aykırı unsurları tespit ettiğinde araçlar muayeneden geçemeyecek. Özellikle plakaların köşelerinde sabitleme için kullanılan vidalar, sürücüler tarafından yaygın şekilde tercih ediliyordu. Ancak bu vidalar artık trafiğe çıkışa engel teşkil edecek. Sürücülerin muayene öncesi plakalarını kontrol ettirip gerekirse yenilemeleri gerekiyor.

CEZASI 3 BİN 809 TL

Vidalı plakalar sadece muayene ile sınırlı değil. Trafik kontrollerinde polis ekipleri, yönetmeliğe aykırı plakaları tespit ederse sürücülere “kurallara aykırı plaka takma” gerekçesiyle 3 bin 809 TL idari para cezası uygulayacak. Bu nedenle sürücülerin vakit kaybetmeden plakalarını değiştirmeleri önem taşıyor.

ÖNCE NOTERE GİDİLECEK

Plaka yenilemek için öncelikle notere başvurulmalı. Eski plaka teslim edildikten sonra yeni plakanın yazıldığı evrak veriliyor. Bu evrakla, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na bağlı en yakın odaya gidilerek yeni plaka bastırılıyor. İşlem, genellikle aynı gün içinde tamamlanıyor.

HAYATI UYARI

Uzmanlar, yeni düzenlemenin trafik güvenliği ve sistemsel karışıklıkların önlenmesi için kritik olduğunu vurguluyor. Sürücülerin, cezai işlemle karşılaşmamak ve muayene süreçlerini sorunsuz tamamlamak için plakalarını bir an önce kontrol ettirmeleri öneriliyor.