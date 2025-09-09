Plakasız araçla kaçtı, hafriyat çukuruna düştü

Jandarmanın kontrolünden kaçan araç hafriyat çukuruna düştü. Sürücü gözaltına alındı.

Kütahya’da jandarmanın kontrolünden kaçıp, yol çalışması için açılan hafriyat çukuruna düşen otomobilden son anda atlayan sürücü Ş.C., hafif yaralandı. Sürücü, gözaltına alındı.

Tavşanlı ilçesindeki jandarma uygulama noktasına gelen Ş.C., ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtı.

Emet ilçesine gittiği tespit edilen otomobil için jandarma ve polis ekipleri ilçe girişinde barikat kurdu.

Kaçmayı sürdüren Ş.C., otomobiliyle çalışma yapılan yola girip direksiyon kontrolünü yitirdi.

Yol çalışması için açılan hafriyat çukuruna düşen otomobilden son anda atlayan Ş.C., hafif yaralandı.

Plakası ve araç evrakları olmadığı için kaçtığı anlaşılan Ş.C., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

