Plakasız motosikletle kaçarken polis otosuna çarptı

Kaynak: İHA
Plakasız motosikletle kaçarken polis otosuna çarptı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin "dur" ihtarında bulunduğu plakasız motosiklet, kovalamaca esnasında polis otosuna çarptı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin "dur" ihtarında bulunduğu plakasız motosiklet, kovalamaca esnasında polis otosuna çarptı. Kaza maddi hasarla atlatılırken, plakasız motosikletin çekme belgeli olduğu ortaya çıktı.

Devriye gezen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alipaşa Mahallesi Taşkent Caddesi üzerinde plakasız bir motosiklete "dur" ihtarında bulundu. Motosikletlinin kaçması üzerine kovalamaca başladı. Motosiklet, Hasan Ali Yücel Caddesi’nde polis otosuna çarparak durabildi.

Kaza maddi hasarla atlatılırken, plakasız motosikletin çekme belgeli olduğu ortaya çıktı. Motosiklet sürücüsü S.Ö.’nün sürücü belgesine 2 ay süreyle el konularak, 34 bin 211 TL para cezası kesildi.

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