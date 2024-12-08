Plakasız motosikletliden bekçiye şok eden sözler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Plakasız motosikletliden bekçiye şok eden sözler

Adana'da plakasız motosikletle uygulamaya giren sürücü, önce kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ben de gazetecilik okuyorum. Ne çekiyorsun, çekme" diyerek, daha sonra da bekçiye, "Ben hasım sahibiyim. Ölürsem mezarıma sen mi geleceksin" dedi.

Adana'da plakasız motosikletle uygulamaya giren sürücü, önce kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ben de gazetecilik okuyorum. Ne çekiyorsun, çekme" diyerek, daha sonra da bekçiye, "Ben hasım sahibiyim. Ölürsem mezarıma sen mi geleceksin" diyerek tepki gösterdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, dron destekli "alkol" uygulaması düzenlendi. Trafiğin yoğun olduğu Süleyman Demirel ve Turgut Özal bulvarlarında konuşlanan ekipler, araçları ve motosikletleri tek tek kontrol etti.

'HASIM SAHİBİYİM, NE ÇEKİYORSUN" TEPKİSİ

Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki uygulamaya plakasız motosikletle giren sürücü, önce kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ben de gazetecilik okuyorum. Ne çekiyorsun, çekme" diyerek tepki gösterdi. Ardından kendisinin GBT kontrolünü yapmak için gelen bekçiye, "Ben hasım sahibiyim. Ölürsem mezarıma sen mi geleceksin" dedi. Sürücünün plakasız motosikleti bağlanırken, kendisine de cezai işlem uygulandı.

MOTOSİKLET UYGULAMADAN KAÇTI

Öte yandan aynı uygulama noktasında başka bir plakasız motosiklet sürücüsü önce ters yöne, ardından da ara sokaklara girerek kaçtı.

Polis ekipleri, 2 bin 176 aracı durdurarak sürücülerinin belgelerini inceledi ve alkol testi uyguladı. Denetimlerde 29 araç trafikten men edildi. Ayrıca ekipler, çeşitli ihlallerden 142 aracın sürücüsüne 1 milyon 506 bin 2 lira ceza kesti.

Plakasız motosikletliden bekçiye şok eden sözler

Plakasız motosikletliden bekçiye şok eden sözler

Plakasız motosikletliden bekçiye şok eden sözler

Plakasız motosikletliden bekçiye şok eden sözler

Plakasız motosikletliden bekçiye şok eden sözler

Plakasız motosikletliden bekçiye şok eden sözler

Plakasız motosikletliden bekçiye şok eden sözler

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