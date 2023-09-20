Plan mükelleflerine dijital belge

Bakanlığın, 'Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik'te yaptığı değişiklik, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle, imar planı müelliflerine basılı plan yapım yeterlilik belgesi yerine, doğruluğu ve geçerliliği Bakanlıkça oluşturulan elektronik ortam 'e-Plan Otomasyon Sistemi' üzerinden teyit edilerek karekodlu 'Dijital Belge' verilecek. Kaliteli ve güvenli yapılaşmanın sağlanması için plan müelliflerinin yeterliliklerinin tespiti, kayıt altına alınması ve yetkisiz plan yapımının önüne geçilmesi amacıyla düzenlenen Plan Yapımı Yeterlilik Belgesi ile bürokrasinin azaltılması ve dijital Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalar tamamlanırken, belgenin doğruluğu ve geçerliliği ise karekod ile teyit edilebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, imar planının yapımını yüklenecek plan müelliflerinin dijital belge ile çalışmalarını yürütebileceğini bildirdi.