Plastik bir bebeğe benzemek için bıçak altına yatıyorlar

Barbie filmi, kadınların boyunlarını daha ince göstermek için trapez kaslarına botoks yaptırmalarına yol açan bir güzellik akımını başlattı.

Plastik bir bebeğe benzemek için bıçak altına yatıyorlar

NTV'nin haberine göre; bu akım, TikTok’ta büyük ilgi görüyor.

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Boyun Botoksu Nasıl Yapılıyor?

Barbie botoksu ya da Traptox, trapez kaslarına enjeksiyon yapılarak bu bölgedeki gerilimin azaltılması ve boynun daha ince görünmesi işlemidir. Plastik cerrahlar tarafından uygulanan bu botoks, daha ince bir boyun, pürüzsüz bir silüet ve daha küçük üst gövde çerçevesi sağlıyor.

TikTok’ta Öncesi-Sonrası Fotoğrafları Paylaşılıyor

Barbie botoksu yaptıran kadınlar, sonuçları TikTok’ta paylaşıyor. Şimdiye kadar, #BarbieBotox hashtag’i 8,6 milyon TikTok görüntüsü elde etti. Kadınlar, bu botoksu denedikten sonra öncesi-sonrası fotoğraflarını paylaştı.

Boyun Botoksu Tehlikeli Olabilir Mi?

Barbie botoksu yaptırmak isteyenlerin dikkatli olması gerekiyor. Bazı estetik cerrahlar, o bölgedeki botoksun nefes almayı etkileyebileceğine dikkat çekti. Amerikalı doktor Jonathan Kaplan, “Boyun boyunca hareket eden bir sinir var ve oraya çok fazla botoks uygularsanız, nefes almayı etkileyebilir” dedi.

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