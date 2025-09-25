Plastikle ilgili küresel uzmanları uyarılarını sıraladı

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri her geçen gün daha somut hale gelirken, gezegenin en büyük sorunlarından biri olan plastik kirliliği, bilim dünyasını harekete geçirdi.

Son dönemde yapılan bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, plastik tüketimini azaltmanın ve yerine doğa dostu alternatifler kullanmanın aciliyetini vurguladı.

Uzmanlar, özellikle cam ve doğal kumaşların tercih edilmesini önerdi.

Bu kapsamda, Cambridge Üniversitesi'nde çevre bilimleri alanında çalışmalar yapan Dr. Jane Goodall, plastiklerin doğada yüzyıllarca kaldığını ve mikroplastiklere dönüşerek gıda zincirine karıştığını ifade etti.

Goodall, "Plastik şişeler yerine cam şişelerin tercih edilmesi, hem su kaynaklarımızı korur hem de atık miktarını önemli ölçüde azaltır" dedi. Ayrıca, sentetik kumaşların yıkama esnasında suya saldığı mikroplastik liflerin deniz ekosistemlerine zarar verdiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün de katkı sağladığı bir raporda, plastik atıkların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi. Rapora göre, mikroplastikler ve içerdikleri kimyasallar, hormonal bozukluklara ve çeşitli hastalıklara yol açma potansiyeli taşıyor.

Harvard Üniversitesi'nden toksikoloji uzmanı Prof. Dr. Robert Jackson, “İnsanların günlük yaşamlarında plastik kullanımını minimuma indirmesi gerekiyor. Özellikle gıdalarla temas eden plastik kaplar yerine cam, seramik veya paslanmaz çelik alternatifleri tercih edilmeli” uyarısında bulundu.

Sürdürülebilirlik hareketi, tekstil sektöründe de büyük bir değişimi beraberinde getirdi. Su geçirmez özellikli, sentetik liflerden üretilen dış giyim ürünleri yerine, organik pamuk, keten ve yün gibi doğal malzemelerden üretilen kumaşlar giderek daha fazla rağbet gördü. Bu dönüşüm, hem çevreye verilen zararı azalttı hem de tekstil atıklarının doğada daha hızlı çözünmesine imkan tanıdı.

Uzmanlar, bireysel tercihlerle başlayan bu dönüşümün, küresel bir harekete evrilmesi gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) eski direktörlerinden Achim Steiner, “Plastik krizine karşı mücadele, sadece hükümetlerin ya da büyük şirketlerin sorumluluğunda değil. Her bir bireyin atacağı küçük adımlar, dev bir etki oluşturabilir. Cam şişeler, yeniden kullanılabilir bez çantalar ve doğal kumaşlar, bu değişimin en somut sembolleri haline geldi” şeklinde konuştu. Bu ifadeler, doğa dostu bir geleceğin inşasında bireysel sorumluluğun ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi.