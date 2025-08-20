Platin fiyatları dolar karşısında direnmeye devam ediyor

Son dönemde doların değer kazanması, değerli metallerin fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Ancak platin, bu baskıya rağmen 1.300 dolar seviyelerinde tutunmayı başardı. Bu durum, platin piyasasında arz tarafındaki sıkıntıların etkisini gösteriyor.

FED'İN TEMMUZ TOPLANTISI VE İÇSEL ANLAŞMAZLIKLAR

ABD Merkez Bankası'nın Temmuz ayı toplantısının tutanakları, bankanın içindeki görüş ayrılıklarını gözler önüne serdi. 1993 yılından bu yana ilk kez, iki yönetim kurulu üyesi, faiz indirimi yönünde oy kullandı. Bu durum, Eylül ayında yapılacak toplantı öncesinde yatırımcıların dikkatini çekti. Piyasalar, Eylül ayında faiz indirimi olasılığını yüzde 85 olarak değerlendiriyor.

GÜNEY AFRİKA'DA ÜRETİM SORUNLARI

Güney Afrika, dünya platin üretiminin büyük bir kısmını elinde bulunduruyor. Ancak ülkenin madencilik sektöründe yaşanan sorunlar, üretimi olumsuz etkiliyor. Ağır yağmurlar, enerji ve su sıkıntıları gibi etkenler, 2025 yılı üretiminin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 4 azalmasına neden olabilir. Bu durum, platin arzında daralmaya yol açarak fiyatları destekliyor.

PİYASADA NELER BEKLENİYOR?

Platin fiyatlarının geleceği, hem Fed'in alacağı kararlara hem de Güney Afrika'daki üretim durumuna bağlı olarak şekillenecek. Yatırımcılar, bu gelişmeleri dikkatle takip ederek stratejilerini belirleyecek.