Platin fiyatları dolar karşısında direnmeye devam ediyor

Kaynak: Haber Merkezi
Platin fiyatları dolar karşısında direnmeye devam ediyor

Platin fiyatları, doların güçlenmesine rağmen 1.300 dolar seviyelerinde kalmaya devam ediyor. Bu durum, yatırımcıları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaklaşan politika adımlarını ve Güney Afrika'daki üretim sorunlarını daha yakından izlemeye sevk ediyor.

Son dönemde doların değer kazanması, değerli metallerin fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Ancak platin, bu baskıya rağmen 1.300 dolar seviyelerinde tutunmayı başardı. Bu durum, platin piyasasında arz tarafındaki sıkıntıların etkisini gösteriyor.

FED'İN TEMMUZ TOPLANTISI VE İÇSEL ANLAŞMAZLIKLAR

ABD Merkez Bankası'nın Temmuz ayı toplantısının tutanakları, bankanın içindeki görüş ayrılıklarını gözler önüne serdi. 1993 yılından bu yana ilk kez, iki yönetim kurulu üyesi, faiz indirimi yönünde oy kullandı. Bu durum, Eylül ayında yapılacak toplantı öncesinde yatırımcıların dikkatini çekti. Piyasalar, Eylül ayında faiz indirimi olasılığını yüzde 85 olarak değerlendiriyor.

GÜNEY AFRİKA'DA ÜRETİM SORUNLARI

Güney Afrika, dünya platin üretiminin büyük bir kısmını elinde bulunduruyor. Ancak ülkenin madencilik sektöründe yaşanan sorunlar, üretimi olumsuz etkiliyor. Ağır yağmurlar, enerji ve su sıkıntıları gibi etkenler, 2025 yılı üretiminin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 4 azalmasına neden olabilir. Bu durum, platin arzında daralmaya yol açarak fiyatları destekliyor.

PİYASADA NELER BEKLENİYOR?

Platin fiyatlarının geleceği, hem Fed'in alacağı kararlara hem de Güney Afrika'daki üretim durumuna bağlı olarak şekillenecek. Yatırımcılar, bu gelişmeleri dikkatle takip ederek stratejilerini belirleyecek.

Son Haberler
Okan Buruk'tan olay olacak Mourinho sözleri!
Okan Buruk'tan olay olacak Mourinho sözleri!
ASÜ’de akreditasyon vurgusu: Bu belge şehrimiz için de çok önemli
ASÜ’de akreditasyon vurgusu: Bu belge şehrimiz için de çok önemli
Suriye, Türkiye’den ithalatı yasakladı: Amaçları kendi üreticilerini korumak
Suriye, Türkiye’den ithalatı yasakladı: Amaçları kendi üreticilerini korumak
Tarihi eser kaçakçısına Jandarma’dan darbe
Tarihi eser kaçakçısına Jandarma’dan darbe
Murat Övüç’ün milyonluk hesabı da Türkiye’ye kapatıldı! 30 fenomene erişim engeli getirilmişti!
Murat Övüç’ün milyonluk hesabı da Türkiye’ye kapatıldı! 30 fenomene erişim engeli getirilmişti!