Platin fiyatları zirveyi terk etti

Platin vadeli işlemleri, Pazartesi günü ons başına 1.330 doların altına gerileyerek iki haftalık zirveden geri çekildi. Uzmanlar, jeopolitik ve ticari endişelerin azalmasının güvenli liman talebini düşürdüğünü belirtiyor. Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa liderleriyle Rusya ile barış anlaşmasını ilerletmek amacıyla yapacağı görüşmelere odaklandı.

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER ETKİLİ OLDU

Geçtiğimiz Cuma günü Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeler bir ateşkes anlaşması getirmese de, Putin, ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlamasına izin verdi. Bu adım, bölgedeki gerilimin bir miktar azalmasına ve yatırımcı güveninin artmasına katkıda bulundu.

TİCARET ANLAŞMALARI FİYATLARI DESTEKLİYOR

Ticaret cephesinde ise ABD, başlıca ekonomilerle yaptığı anlaşmalar sayesinde yüksek tarifelerin uygulanmasını önledi. Bu gelişmeler, küresel yatırımcıların risk iştahını artırırken, platin gibi değerli metaller üzerindeki güvenli liman talebini sınırladı. Uzmanlar, bu durumun platin fiyatlarındaki yükselişi sınırlayan önemli bir faktör olduğunu vurguluyor.

ÜRETİM KISITLARI DEVAM EDİYOR

Buna rağmen, platin fiyatlarını destekleyen yapısal arz kısıtlamaları devam ediyor. Güney Afrika'daki madenlerde devam eden tedarik kesintileri, yoğun yağışlar, elektrik ve su sıkıntıları nedeniyle 2025 yılında üretimde bir önceki yıla göre yüzde 4 düşüş öngörülüyor. Ayrıca, düşük geri dönüşüm oranları da arzı sıkı tutarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Piyasa analistleri, kısa vadede platin fiyatlarının jeopolitik ve ticari gelişmelere bağlı olarak dalgalanabileceğini belirtiyor. Ancak, uzun vadeli yapısal arz kısıtlamalarının fiyatlar üzerinde destekleyici bir etki yaratmaya devam edeceği öngörülüyor. Yatırımcılar, hem diplomatik gelişmeleri hem de Güney Afrika'daki üretim verilerini yakından takip ediyor.