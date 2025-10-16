Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Ekim ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar belli oldu.

Play Staiton Plus’ta ücretsiz olacak oyunlar arasında en dikkat çekeni ise bir korku klasiği Silent Hill 2 oldu. Öte yandan Until Dawn ve V Rising de ücretsiz olan diğer yapımlar arasında yer alıyor.

İşte Play Staiton Plus’a 21 Ekim’de eklenecek oyunlar:

Silent Hill 2 (PS5)

Until Dawn (PS5)

As Dusk Falls (PS4, PS5)

V Rising (PS5)