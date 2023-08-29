Playboy'un kurucusu Hugh Hefner hakkında şoke eden iddialar. Eski eşi anlattı

Playboy kurucusu Hugh Hefner'in kendisinden 60 yaş küçük eşi Crystal Hefner kocasıyla ilgili öyle şeyler anlattı ki, duyanlar şoke oldu.

Playboy'un kurucusu Hugh Hefner hakkında şoke eden iddialar. Eski eşi anlattı

91 yaşında ölen Playboy'un kurucusu Hugh Hefner ile Crystal Hefner 2012-2017 yılları arasında evli kalmıştı. Aralarındaki yaş farkı ise 60'tı. Crystal Hefner Hugh'ı tanıdığında henüz 21 yaşındaydı.

Yeni kitabı "Sadece İyi Şeyler Söyle"yi piyasaya sürmeye hazırlanan Hefner, göreceği tepkilerin farkında olduğunu söylüyor.

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Evdeyken, genç karısının onunla akşam yemeğini (her zaman krem peynirli ve krakerli tavuk çorbası) yemesi ve en sevdiği filmleri birlikte izlemeleri için evde olmasını sağlayacak şekilde akşam 6’da sokağa çıkma yasağı koydu. Ayrıca hava karardıktan sonra da Hefner’in ünlü olduğu grup seks etkinliğine katılması bekleniyordu.

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Crystal bu anları, “Utanç vericiydi. Yatak odamızda aynı anda kaç kişinin bulunduğunu bilmiyorum ama çok fazla. Oldukça kötü. ‘Ah, şimdi sıra sende’ derdik. Aslında kimse orada olmak istemiyordu ama sanırım Hef böylece hâlâ 40’lı yaşlarında olduğunu düşünüyordu ve o geceler, insanlar, malikane bu fikri güçlendirdi. ‘Güç hâlâ elimde’ diye hissetti.” şeklinde anlattı.

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VİAGRA'DAN SAĞIR OLDU

Dikkat çekici bir başka olay ise, 200 genç kadının Playboy malikanesine akın ettiği ünlü “Pazar Eğlenceleri” olarak biliniyor. Crystal’ın anlattığına göre kocası Hefner, seksen yaşını aşmış olmasına rağmen o kadar çok Viagra aldı ki, işitme duyusunu kaybetti (ilacın bilinen bir yan etkisi). Bu konuyla ilgili olarak da eski eş, “Hef her zaman sağır olmayı ve yine de seks yapabilmeyi tercih ettiğini söylerdi. Tuhaf,” açıklamasında bulunuyor.

Çıkaracağı kitap dışında Crystal şimdilerde akademik kariyerine odaklanmış durumda. Psikoloji alanında doktorasını alırsa kızlık soyadına dönerek “Dr. Crystal Harris” unvanını almayı planlıyor. Eski model, “Bunu alırsam her şey biter. Playboy’un kurucusu Hugh Hefner’in ölümüyle dul kaldıktan altı yıl sonra bile beni tanımlayan Hefner soyadı ve Playmate kimliğiyle vedalaşabilirim” diyor.

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