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TFF'den Okan Burak'a jet play-off cevabı

Gündemden düşmeyen play-off polemiğinden yeni gelişme. TFF'den "Belki gelecek sezon play-off uygulanır" diyen Okan Buruk'a gelecek sezon yanıtı geldi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 14:40
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Play-off iddialarına TFF'den Okan Buruk yanıtı

TFF'den Okan Burak'a jet play-off cevabı
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı iyice kızışırken, son dönemde gündeme gelen play-off sistemi önerisi gündemden düşmüyor.

Portekiz basınından A Bola'nın ortaya çıkardığı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, lig sonunda ilk 4 takım için play-off fikrini sonrası ortalık karıştı.

Portekizli çalıştırıcı, deprem sebebiyle Süper Lig'de olağanüstü bir durum yaşandığını belirtmişti. Beşiktaş cephesi de bu öneriye sıcak baktığını net bir şekilde ifade etmişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı sonrası bu konu ile ilgili sorulan soruya, "Bu saatten sonra tabii ki bir şey değişmesi zor. Belki önümüzdeki sene TFF düşünebilir. Görüşlere de saygı duyuyoruz" cevabını vermişti.

TFF, bu sezon play-off konusunun düşünülmediğini net şekilde açıkladı. Peki önümüzdeki sezon ligde bir play-off uygulaması gündeme gelir mi?
Akşam Gazetesi'nin haberine göre; TFF cephesinden alınan bilgilere göre; federasyonun gündeminde böyle bir konu yok.

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