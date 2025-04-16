PlayStation Plus Deluxe'a yüzde 55 zam!

Yeni fiyat, 24 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

YENİ FİYAT 4.266 TL OLUYOR

Yapılan güncellemeyle birlikte abonelik ücreti 4.266 TL'ye yükselecek. Sony, zammın gerekçesini "yüksek kaliteli oyunlar ve avantajlar sunmaya devam edebilmek" olarak açıkladı.

MEVCUT ABONELER İÇİN DEĞİŞİKLİK YOK

Kullanıcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığı belirtilirken, aboneliklerinde yükseltme, düşürme veya ek süre alımı gibi değişikliklerde yeni fiyat uygulanacak.

DELUXE PAKET AVANTAJLARI NELER?

PlayStation Plus Deluxe aboneleri; geniş bir oyun kataloğu, klasikler koleksiyonu ve satın almadan önce deneyimlenebilen oyun denemeleri gibi avantajlardan yararlanmaya devam edecek.